На Украине нашли замену Кличко

Украинские власти хотят лишить Виталия Кличко поста мэра Киева и поставить на его место главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Об этом заявила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

По ее словам, власти хотят склонить двух депутатов партии Кличко «Удар» сложить мандаты, чтобы в Киевсовет вошел Ткаченко. Она рассказала, что дальше Ткаченко нужно будет избрать секретарем ведомства, а Кличко отстранить, вменив ему подозрение в каком-либо правонарушении.

Ранее суд арестовал заместителя Кличко Владимира Прокопива из-за подозрения в организации схемы по уклонению от мобилизации. По информации пресс-службы офиса генерального прокурора Украины, чиновника отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Суд Киева арестовал заместителя Кличко

До этого стало известно, что с мая по июнь 2022 года при помощи Прокопива из Украины выехал 31 мужчина призывного возраста. Ему вменяют нарушение статей о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и о несанкционированных действиях с информацией, лицами, имеющими доступ к ней.