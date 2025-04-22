СМИ рассказали о неожиданных планах Макрона на осень

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность роспуска парламента страны уже этой осенью, чтобы провести внеочередные выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, на протяжении последних недель Макрон общался по поводу такого сценария со своим близким окружением.

«Среди рассматриваемых вариантов — подождать роспуска парламента до следующего года, чтобы провести законодательные выборы одновременно с запланированными муниципальными», — рассказал источник Bloomberg, назвав это плохой идеей.

Также изучается возможность роспуска парламента и проведения досрочных выборов уже осенью 2025 года. При этом следующие выборы в законодательные органы должны состояться не раньше 2029 года.

Собеседник агентства отметил, что пока никаких окончательных решений по этому вопросу принято не было.

В Bloomberg считают, что такой шаг может поставить под угрозу относительную стабильность страны, которой Парижу удалось добиться, назначив на пост премьер-министра Франсуа Байру. Кроме того союзники президента Франции опасаются, что внеочередные выборы могут дать шанс партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получить контроль над правительством.