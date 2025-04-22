В Сети впервые появилось фото портрета Трампа, подаренного ему Путиным

Телеканал CNN впервые опубликовал портрет, который в марте президент РФ Владимир Путин подарил главе США Дональду Трампу. Автором подарка оказался народный художник РФ Никас Сафронов.

В марте спецпосланник Стивен Уиткофф рассказал, что Путин заказал у известного российского художника портрет Трампа и попросил его передать картину главе США. Он уточнил, что политик «был по-настоящему тронут».

На картине американский лидер изображен с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице — напоминание о моменте покушения на него во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года.

За спиной президента развевается американский флаг, на фоне видна Статуя Свободы и район Манхэттен Нью-Йорка.

«Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает», — пояснил Сафронов.

По данным телеканала, художник нарисовал многих мировых лидеров, в частности, покойного папу Римского Франциска, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

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Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что Путин подарил Трампу его портрет потому, что хотел сделать уникальный подарок.

«Нет смысла дарить человеку то, что у него и так уже есть. У Трампа имеется очень многое. И, соответственно, надо ему дарить то, чего он найти не может. В данном случае – это именно портрет [работы российского художника]», — отметил парламентарий.

По его мнению, такой подарок понравился политику больше, чем какой-нибудь антиквариат. Он добавил, что дарить следует то, что «человек сам не предположит».