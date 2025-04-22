В Сети впервые появилось фото портрета Трампа, подаренного ему Путиным
Телеканал CNN впервые опубликовал портрет, который в марте президент РФ Владимир Путин подарил главе США Дональду Трампу. Автором подарка оказался народный художник РФ Никас Сафронов.
В марте спецпосланник Стивен Уиткофф рассказал, что Путин заказал у известного российского художника портрет Трампа и попросил его передать картину главе США. Он уточнил, что политик «был по-настоящему тронут».
На картине американский лидер изображен с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице — напоминание о моменте покушения на него во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года.
За спиной президента развевается американский флаг, на фоне видна Статуя Свободы и район Манхэттен Нью-Йорка.
«Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает», — пояснил Сафронов.
По данным телеканала, художник нарисовал многих мировых лидеров, в частности, покойного папу Римского Франциска, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что Путин подарил Трампу его портрет потому, что хотел сделать уникальный подарок.
«Нет смысла дарить человеку то, что у него и так уже есть. У Трампа имеется очень многое. И, соответственно, надо ему дарить то, чего он найти не может. В данном случае – это именно портрет [работы российского художника]», — отметил парламентарий.
По его мнению, такой подарок понравился политику больше, чем какой-нибудь антиквариат. Он добавил, что дарить следует то, что «человек сам не предположит».