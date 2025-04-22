Житель Китая установил себе «чип трезвости» — имплант для борьбы с алкогольной зависимостью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на China Daily.

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Операция была проведена в Третьей народной больнице города Фуян. Отмечается, что имплант представляет из себя 10 лекарственных гранул, которые не являются электронными устройствами. Они были вшиты пациенту в жировой слой в районе живота. В человеческом организме такие «чипы» начинают медленно выделять налтрексона гидрохлорид — химическое соединение, которое подавляет психологическую тягу к алкоголю.

Источник сообщает, что пациентом стал 40-летний мужчина, который уже 20 лет борется с алкогольной зависимостью. За это время его госпитализировали для лечения уже девять раз, но полностью побороть пагубную привычку у него так и не вышло.

«Избыточное употребление алкоголя сделало его раздражительным, что часто приводило к ссорам с семьей и причиняло им страдания», — рассказал один из врачей, ответственных за операцию.

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