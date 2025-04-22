ЕС захотел заменить Украине Starlink на свои системы связи

Евросоюз рассматривает возможность замены американской спутниковой сети Starlink на Украине на собственные системы связи из-за опасений в непредсказуемости ее владельца Илона Маска. Об этом сообщает Euronews.

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Там отметили, что сейчас Starlink имеет важное значение для ВСУ, однако непредсказуемость Маска «беспокоит Киев и Евросоюз» и представляет стратегическую угрозу. В связи с этим в ЕС рассматривают возможность замены американской спутниковой сети на европейскую, но для этого потребуется некоторое время.

«Очевидно, что если Starlink сегодня решит отключить сигнал, у нас есть варианты, в частности Govsatcom — европейская сеть, которую мы ввели в эксплуатацию, и которая, начиная с июня, сможет при необходимости восполнить утраченный сигнал Starlink на территории Украины», — приводятся в тексте слова депутата Европарламента Кристофа Грюдлера.

При этом отмечается, что Govsatcom не способна заменить «тот тип связи на поле боя, который нужен Украине», поскольку она предназначена для защищенной связи между правительствами стран ЕС.

Другим возможным вариантом замены Starlink является французско-британская Eutelsat, использующая спутники на низкой орбите.