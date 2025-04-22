Рубио анонсировал реорганизацию в Госдепе

Нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом приступает к "всеобъемлющей реорганизации" Госдепартамента. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Разветвленная бюрократия создала систему, которая больше подчинена радикальной политической идеологии, чем продвижению ключевых национальных интересов Америки. Поэтому сегодня я представляю план всеобъемлющей реорганизации, который позволит ввести Госдепартамент в XXI век", - говорится в письменном заявлении Рубио.