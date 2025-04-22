Белый дом: Уиткофф посетит Россию на этой неделе

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на этой неделе приедет в Москву, где рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 22 апреля сообщил Белый дом.

«Спецпосланник Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию, чтобы продолжить разговор с Владимиром Путиным», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее во вторник новый визит Уиткоффа в Россию анонсировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как писала «Парламентская газета», в прошлый раз спецпосланник американского президента приезжал в Россию 11 апреля. Тогда он посетил Санкт-Петербург, где встретился с Путиным. Встреча продлилась более четырех часов, и одной из обсуждавшихся тем было урегулирование украинского конфликта.