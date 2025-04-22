В Раде раскрыли реакцию Рубио на российскую позицию по мирной сделке

Госсекретарь США Марко Рубио раздражен российской позицией по прекращению огня и мирному соглашению, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады, член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Парламентарий уточнил, что СМИ в своих публикациях заявляли об обратном, о том, что Вашингтон недоволен Киевом.

Спецпредставитель президента США Уиткофф на встрече в Париже на прошлой неделе был удивлен тем, что «европейцы, начитавшись газет, считают, что он что-то отдает [президенту России Владимиру] Путину», пояснил Гончаренко*.

«Поэтому не доверяйте всему, что видите в СМИ. Тема Украины часто используется во внутренней американской политической борьбе», — призвал депутат.

Ранее парламентарий пожаловался, что власти Украины не пустили его на конференцию по вопросам миграции, проходящую во Франции.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.