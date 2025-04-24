Отказ Зеленского признать Крым территорией России объяснили

Владимир Зеленский отказывается признать Крым территорией России, потому что боится последствий. Такое мнение высказал первый заместитель главы парламента полуострова Сергей Цеков в разговоре с РИА Новости.

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Он отметил, что Зеленский хочет сохранить за собой власть, поэтому делает те заявления, которые должны понравиться украинцам.

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«Зеленским, прежде всего, движет страх», — считает парламентарий.

Он указал, что Зеленский хочет продолжения боевых действий, поэтому продолжит выступать против реальных предложений по мирному урегулированию конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта.