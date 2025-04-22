Зеленский предложил продлить прекращение огня

Украина предложила продлить режим прекращения огня после Пасхи. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский в соцсети X.

Он рассказал, что Украина предложила сделать режим прекращения огня всеобъемлющим. Он добавил, что предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре также остается на столе. По словам Зеленского, нужна реальная готовность российской стороны к этому разговору, при этом «никаких тупиков» со стороны Украине нет и не будет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежде, чем вводить такой мораторий, необходимо четко понимать, когда гражданские объекты могут быть военной целью, а когда нет. Он уточнил, что вопрос будет решаться с учетом анализа опыта пасхального перемирия.

До этого Песков заявил, что нужно понять, готова ли Украина реализовать идею о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. Он сослался на слова президента России Владимира Путина, который заявил о готовности обсуждать тему прекращения ударов по гражданской инфраструктуре.