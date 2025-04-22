Госдеп увидел хороший знак в словах Путина о конфикте на Украине

США позитивно оценивают готовность Москвы к переговорам с Киевом. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам, в очередной раз выразил готовность к переговорам с Украиной.

«Это очень хороший знак», — прокомментировала это Брюс.

Напомним, что 19 апреля Путин объявил о введении пасхального перемирия, которое продлилось до полуночи 20 апреля. Во время него были остановлены все боевые действия. Владимир Зеленский согласился с перемирием, заявив, что готов его продлить и после 20 апреля, если данный режим действительно будет соблюдаться. При этом на протяжении всего перемирия стороны обвиняли друг друга в его неоднократном нарушении. Решений о его продлении пока никто не принимал.