Букмекеры выделили двух фаворитов на пост папы римского

Наибольшие шансы стать новым понтификом имеют кардиналы Пьетро Паролин и Луис Антонио Гоким Тагле. Об этом сообщает Newsweek.

На 13:00 по московскому времени вероятность избрания Паролина, с 2013 года занимающего пост госсекретаря Ватикана, составляет тридцать пять процентов. Шансы Тагле, ранее считавшегося фаворитом, снизились до двадцати трех процентов — еще 21 апреля они достигали тридцати пяти процентов.

Семидесятилетний Пьетро Паролин — один из самых опытных дипломатов Святого престола. Он участвовал в переговорах с Китаем и странами Ближнего Востока и считается умеренным кандидатом. По ряду вопросов занимает более консервативную позицию, чем Франциск. Например, в 2015 году он назвал легализацию однополых браков в Ирландии «поражением для всего человечества».

Луис Антонио Тагле, которому шестьдесят семь лет, был архиепископом Манилы, а затем — префектом Конгрегации евангелизации народов. Он входит в число доверенных лиц покойного понтифика и считается представителем прогрессивного крыла. Тагле выступает за инклюзивность и критикует Церковь за строгость к разведенным и людям в однополых отношениях, передает издание.

О смерти папы римского Франциска стало известно 21 апреля. Он умер на 89-м году жизни. По данным итальянских СМИ, причиной кончины понтифика стал инсульт. Позже в Сети появилось последнее фото папы римского перед смертью. Оно было сделано за семь часов до его смерти.