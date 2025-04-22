Орбан проголосовал на референдуме в Венгрии против приема Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал на общенациональном референдуме против вступления Украины в Евросоюз.

"Брюссель и [оппозиционная] партия "Тиса" поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Давайте не дадим им решать наше будущее за нас! Референдум - 2025. Я уже проголосовал", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Он сопроводил эту публикацию своей фотографией с заполненным бюллетенем. Их рассылка по почте началась 14 апреля и продлится до конца мая. Правительство намерено учитывать результаты референдума на консультациях с руководством ЕС.