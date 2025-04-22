Пока вы не уснули: взлет рейтинга ультраправых в Германии и точная дата конца света

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Песков оценил готовность Путина к переговорам с Украиной

В Кремле сообщили о готовности президента России Владимира Путина к двусторонним переговорам с Украиной по вопросу прекращения огня по гражданским объектам. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности», — сказал Песков журналистам.

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Умер Зураб Церетели

Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника художника Сергея Шагулашвили.

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Макрон: евро может заменить доллар

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у евро есть потенциал, необходимый, чтобы заменить доллар в качестве основной резервной валюты мира. Об этом сообщила платформа Unusual Whales.

Как ранее рассказало Bloomberg, после того, как евро подскочил по отношению к доллару, Макрон расспросил главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о перспективах обменного курса.

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Рейтинг ультраправой немецкой партии взлетел до исторического максимума

Рейтинг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достиг исторического максимума в 26 процентов и продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa.

Отмечается, что за две недели до избрания нового канцлера АдГ лидирует в рейтинге политических сил Германии, опережая консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС),

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Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»

Бывшая телеведущая Марианна Максимовская назначена генеральным директором «VK Видео».

В группе VK Максимовская будет курировать стратегию платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории.

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ВСУ перебросили элитный полк в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитный 6-й полк сил спецопераций (ССО) в приграничье Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

«В ходе наступательных действий, согласно разведданным группировки, было отмечено присутствие 6-го полка ССО, который координирует действия менее подготовленных подразделений ВСУ», — сказал собеседник агентства.

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Раскрыты сроки выхода нового дешевого iPhone

Корпорация Apple представит доступный iPhone 17e в мае 2026 года. Об этом в своем аккаунте на Weibo заявил известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital.

Специалист заявил, что Apple поставила на повестку дня вопрос о налаживании линии опытного производства недорогих смартфонов. Источники раскрыли информацию, что в компании начнут раннее тестирование iPhone 17e. Также они указали на сроки выхода нового доступного телефона — конец мая 2026 года.

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Генерал Попов обратился к суду

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов в своем последнем слове обратился к Тамбовскому гарнизонному военному суду с просьбой вынести справедливый вердикт по его уголовному делу.

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Определена точная дата конца света

© Zuma/ТАСС

Ученые из Университета Тохо в Японии вместе с коллегами из NASA определили год, когда жизнь на Земле прекратится. Согласно результатам вычислений, апокалипсис наступит в 1 000 002 021 году. Причиной катаклизма станет Солнце.

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Стала известна дата похорон Папы Римского Франциска

Папу Римского Франциска похоронят в субботу, 26 апреля. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"В субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 утра (11:00 мск - прим. ТАСС) перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по Папе Римскому Франциску. Затем гроб с телом римского понтифика будет доставлен в собор Святого Петра, а оттуда - в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения", - говорится в сообщении.

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