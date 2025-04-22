Пентагон ополчился на министра обороны Трампа

Глава Пентагона Пит Хегсет обвинил своих бывших доверенных советников в распространении слухов, что он отправлял со своего личного телефона сообщения с секретными планами военных ударов США своей жене, брату, адвокату и другим лицам. Об этом рассказало Reuters.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Хегсет отправлял подробную информацию об ударах США по позициям йеменских хуситов в групповой чат в одном из мессенджеров. По данным газеты, в чате состояли жена Хегсета, его брат и адвокат.

По словам источников NYT, информация, которой делился Хегсет, включала расписание полетов истребителей F/A-18, наносивших удары по хуситам. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл назвал материал газеты фейком.

По словам Парнелла, The New York Times и другие СМИ «с энтузиазмом берут жалобы недовольных бывших сотрудников в качестве единственного источника». Позже Хегсет повторил аналогичные обвинения в адрес своих уволенных помощников.

«Каков сюрприз, что после увольнения нескольких сливателей информации появилось множество резонансных материалов», - сказал Хегсет журналистам во время празднования Пасхи в Белом доме.

Как отмечает Reuters, ранее Хегсет «с ошеломляющей скоростью» перестроил Министерство обороны США, уволив ведущих генералов и адмиралов, стремясь реализовать повестку дня президента Дональда Трампа в области национальной безопасности.

«Вот что происходит, когда весь Пентагон работает против вас и против монументальных изменений, которые вы пытаетесь осуществить», - так пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт прокомментировала сообщения СМИ о Хегсете.

Пока что сам Трамп твердо стоит на стороне Хегсета, говоря, что тот делает «отличную работу», подчеркивает Reuters. Президент США заявил журналистам 21 апреля, что Хегсета назначили главой Пентагона, чтобы он «избавился от множества плохих людей». И именно это он и делает, подчеркнул Трамп.

Советник Трампа оценил работу главы Пентагона

Среди уволенных помощников главы Пентагона - Дэн Колдуэлл, давний коллега Хегсета, ставший одним из его самых доверенных советников. На прошлой неделе его вывели из Пентагона из-за утечек информации, но он отрицает свою ответственность за это.

Джон Ульот, также уволенный с должности пресс-секретаря Пентагона спустя два месяца работы, заявил, что Министерство обороны Хегсета находится в «полном хаосе».