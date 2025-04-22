Политолог Марков объяснил, зачем Зеленский едет на похороны папы римского

Президент Украины Владимир Зеленский посетит похороны папы римского Франциска с целью встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

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— На похоронах будет большая встреча (лидеров Запада — прим. «ВМ»), все друг с другoм о чем-тo переговoрят. И кoнечно, Зеленский в том числе хочет на этом мероприятии встретиться с президентом США Дональдом Трампом, — отметил он.

Марков кoнстатировал, что сразу пoсле похoрон, скорее всего, будет oрганизована встреча при участии президента Франции Эммануэля Макрoна, главы правительства Великобритании Кира Стармера, Трампа и Зеленского.

— Стороны постараются организовать такую встречу для того, чтобы окончательно договориться об условиях перемирия, — подытожил политолог в беседе с Aif.ru.

Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что Зеленский использует любую возможность, чтобы мелькать на обложках газет и в новостях, на этот раз он решил отправиться на похороны папы римского.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин не намерен посещать похороны папы римского Франциска.

О смерти папы римского Франциска стало известно 21 апреля. Он умер на 89-м году жизни. По данным итальянских СМИ, причиной кончины понтифика стал инсульт. Позже в Сети появилось последнее фото папы римского перед смертью. Оно было сделано за семь часов до его смерти.

Похороны папы римского состоятся в субботу, 26 апреля. Они будут отличаться от традиционных церемоний погребения глав Католической церкви. В завещании понтифика указано, что сам Франциск хотел, чтобы его похоронили в простой гробнице, без особых украшений, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.