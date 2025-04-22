Власти США приняли решение о введении пошлины до 3521% на солнечные панели из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Bloomberg.

Исследование, проведенное американскими производителями в сфере торговли, выявило, что солнечные панели, произведенные в Таиланде, Камбодже, Вьетнаме и Малайзии, продаются на рынке США по заниженным ценам. Выяснилось, что азиатские производители получали прибыль благодаря государственным субсидиям, а затем продавали свою продукцию американским компаниям по ценам ниже себестоимости.

Пошлины нацелены на то, чтобы поддержать производителей аналогичного оборудования в США. Однако это решение может негативно сказаться на местных разработчиках систем возобновляемой энергии, которые долгое время использовали недорогую импортную продукцию, отметили в издании. Новые пошлины будут применяться в дополнение к уже введенным американской стороной.

США ввели пошлины на товары из ЕС

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Наиболее жесткие меры были приняты в отношении Китая.