Противоречивое высказывание внука легендарного Джона Кеннеди Джека Шлоссберга вызвало бурную дискуссию среди западных политологов. Напомним, что в социальной сети мужчина заявил, что нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс ответственен за смерть папы Франциска. Его слова мгновенно вызвали массу негативных откликов и критики со стороны представителей церковных структур. Несмотря на то, что официальных подтверждений этой теории не существует, обвинения оказались настолько сенсационными, что вызвали серию публичных обсуждений и конспирологических теорий.

После сообщений Ватикана о смерти папы Римского Франциска, в сети появились высказывания сына посла США в Австралии Джека Шлоссберга. Когда представитель Апостольской Палаты кардинал Кевин Фаррелл объявил о скоропостижной кончине понтифика, он уточнил, что это был результат долгого хронического заболевания, развившегося после госпитализации в феврале 2025 года из-за бронхита, который перерос в двустороннюю пневмонию. Однако, несмотря на официальные сообщения, в социальных сетях активно обсуждается гипотеза, что смерть Папы – результат неслучайных обстоятельств.

Напомним, что Папа Римский незадолго до смерти встречался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Встреча прошла на территории Ватикана во время Пасхального воскресенья. В момент встречи они обменялись любезностями, сфотографировались, американский политик получил благословение Папы, а также три яйца для его детей. В то же время Вэнс выразил искренние слова поддержки Франциску.

Однако основная сенсация связана вовсе не с их личной встречей, а с заявлением Джека Шлоссберга, которое он сделал в своем аккаунте в соцсети. В посте он написал: «Хорошо, Джей Ди убил папу Римского», и эта фраза вскоре стала вирусной в социальных сетях, набрав более 283 тысяч просмотров. Комментаторы выразил шок, возмущение и критику в адрес внука 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Многие называли его слова «постыдными», «бесчувственными» и «полным неуважением».

Критики указывали, что такие заявления без доказательств недопустимы, особенно в контексте скорби всей католической церкви. Другие отмечали, что подобные высказывания способствуют распространению теорий заговора и могут навредить репутации Вэнса, известного своей активной политической позицией и участием в общественных дебатах.

Многие эксперты считают, что, несмотря на провокационную природу заявления, его автор, очевидно, основывал свои слова на неподтвержденных слухах или личных убеждениях. В американских СМИ возникли предположения о возможной связи между этим заявлением и внутренними конфликтами в американской политике или церковных кругах, однако официальных доказательств или подтверждений подобной версии пока не представлено.

Тем не менее, в социальных сетях продолжаются обсуждения возможных скрытых мотивов, и появляется все больше предположений о том, что заявление внука Кеннеди – часть более широкой информационной войны. Некоторые пользователи считают, что подобные обвинения – попытка повлиять на общественное мнение или сорвать доверие к институтам власти и религии.

Стала известна дата похорон Папы Римского Франциска

Разведывательные службы США до сих пор не комментируют ситуацию, связанную с обвинениями против Вэнса. Внутри церковных структур также не поступило официальных заявлений, касающихся возможных подозрений или версий о такой причине смерти Папы. Ватикан подчеркивает, что смерть духовного лидера — это абсолютная тайна, и его уход — это часть божественного плана.

Значительная часть общественного внимания сосредоточена на том, как подобные заявления и слухи влияют на верующих и на общее восприятие событий. Учитывая историческую значимость фигуры Папы Франциска, а также влияние социальных сетей, любое подозрение или обвинение немедленно превращается в горячие обсуждения и бьет по теме религии, политики и конспирологических теорий.

В своем последнем публичном обращении Папа Франциск неоднократно подчеркивал ценности жизни, любви и служения. В последние дни перед смертью он произнес слова, которые многие восприняли как напоминание о духовной миссии церкви: «Христос воскрес! В этих словах — смысл нашего бытия, ведь мы созданы для жизни, а не для смерти».