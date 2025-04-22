Обзор иноСМИ: успехи рубля и «призрак Сайгона над Киевом»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Российско-польская перезагрузка: новая геополитика в эпоху Трампа»

Россия не представляет угрозы существованию Польши или ее фундаментальным интересам, пишет издание Myśl Polska. Исторические споры между двумя странами были разрешены после Второй мировой войны и распада СССР, а польско-российская перезагрузка и деэскалация напряженности в Восточной Европе отвечают интересам обеих стран, подчеркивается в статье. Однако в контексте отношений с Москвой правящие польские элиты и ведущие комментаторы сознательно свели суверенитет Польши к обслуживанию интересов «восточного фланга» воображаемой республики «коллективного Запада», отмечает Myśl Polska.

По версии издания, тщательный пересмотр нынешних положений польской внешней политики становится все более необходимым, поскольку сейчас наблюдается закат американского присутствия в Европе и, возможно, начало развала НАТО. Деэскалация напряженности в Восточной Европе позволила бы Польше использовать свое стратегическое положение и присоединиться к китайскому проекту «Новый Шелковый путь». Это дополнительно бы вовлекло Китай в поддержание мира в регионе, уравновешивая влияние других держав. Альтернатива не слишком обнадеживает - поляки поставлены перед выбором: либо перезагрузить отношения с Россией в соответствии с тенденциями, продвигаемыми администрацией Дональда Трампа, либо присоединиться к группе «ястребов войны» по указке Лондона, Берлина и правящих элит ЕС. Издержки за разжигание войны, как обычно, лягут на плечи поляков, которые сделали доверчивость отличительной чертой своей внешней политики, подчеркнул автор Myśl Polska.

Reuters: рейтинг одобрения Трампа падает

Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа сократился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом, свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos. Как отмечает Reuters, американцы проявили признаки настороженности в отношении «усилий Трампа по расширению своей власти». Около 42 процентов опрошенных заявили, что одобряют деятельность Трампа на посту президента. Это ниже 43 процентов, которые показал проведенный тремя неделями ранее опрос, и 47 процентов, зафиксированных в первые часы после инаугурации Трампа 20 января. Как подчеркивает Reuters, начало второго президентского срока Трампа ошеломило многих, поскольку он подписал десятки указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения - университеты и юридические фирмы.

Хотя рейтинг одобрения Трампа остается выше рейтингов, наблюдавшихся в течение большей части президентства его предшественника-демократа Джо Байдена, результаты опроса Reuters/Ipsos показали, что многие американцы недовольны действиями нового президента. Около 83 процентов из 4306 респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решениям федерального суда, даже если он этого не хочет. Еще 66 процентов опрошенных не считают, что президент должен контролировать ведущие культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры. Три четверти респондентов заявили, что Трампу не следует менять Конституцию США и баллотироваться на третий срок. В частности, 53 процента респондентов-республиканцев заявили, что Трампу не следует пытаться стать президентом еще раз.

«Рубль вырос на 40 процентов с начала года»

Российская валюта 21 апреля укрепилась выше отметки в 81 рубль за доллар, достигнув самого высокого уровня с 28 июня 2024 года, сообщает Yahoo News Japan. Портал отмечает, что рубль укрепился благодаря росту цен на сырую нефть. С начала 2025 года рубль вырос более чем на 40 процентов на фоне надежд на смягчение напряженности между США и Россией. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 18 апреля, что президент Дональд Трамп прекратит посредничество в урегулировании между Россией и Украиной, если в ближайшие дни не будет явных признаков прогресса, однако рынки не воспринимают это всерьез, подчеркивает Yahoo News Japan.

«Вернутся ли японские компании в РФ? Появилась таинственная информация»

В СМИ циркулируют слухи, что иностранные компании, покинувшие Россию после начала украинского кризиса, планируют вернуться в страну. В новостях о возможном возвращении бизнеса были упомянуты названия японских компаний, в том числе Toyota Motor, пишет японская газета Hokkaido Shimbun.

По мере продвижения переговоров между Россией и США, похоже, действительно появилась надежда на улучшение ситуации, подчеркивает газета. Японские официальные лица выразили недоумение новостями о возвращение бизнеса в РФ, заявив, что такие сообщения «слишком поспешны». Однако в марте российские СМИ рассказали, что еще в феврале Toyota провела в Дубае «секретную встречу», на которую были приглашены бывшие руководители ее российских дилерских центров. Отмечалось, что на этих встречах было заявлено о намерении возобновить работу в будущем. Также сообщалось, что в Россию может вернуться сеть японских магазинов одежды Uniqlo, у которой было пятьдесят магазинов в РФ.

«Киев напоминает о падении Сайгона в 1975 году»

Украинские власти «нагло используют» сюжеты о крахе поддерживаемого Америкой правительства Южного Вьетнама в 1975 году в качестве «напоминания» американцам, что они не должны допустить повторения подобного исхода на Украине, пишет эксперт ливанского издания Al Mayadeen. Киев отчаянно пытается сохранить поддержку со стороны США, поскольку поражение Украины уже не за горами, подчеркивается в статье.

По версии автора статьи, ссылки на Сайгон свидетельствуют о признании Киева, что Украина стала сателлитом Соединенных Штатов - как и Южный Вьетнам. Тогда, как и сейчас, Вашингтон и его союзники отчаянно стремились сохранить свое экономическое и военное господство над миром и остановить растущее освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки, отмечает Al Mayadeen. В статье подчеркивается, что над Киевом навис «зловещий призрак Сайгона». Как Сайгон не имел возможности влиять на военные решения США тогда, Киев сегодня также бессилен повлиять на любое решение Вашингтона. Также в статье отмечается сходство в уровне коррупции южновьетнамских и украинских властей. Южный Вьетнам полностью зависел от западной финансовой помощи для своего выживания, и Украина представляет собой похожую картину в 2025 году, заключил автор статьи.