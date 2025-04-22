В Госдуме посоветовали Зеленскому навечно запереться в бункере

Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») в беседе с РИА Новости посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому навечно запереться в бункере.

«Хочу напомнить Зеленскому, что для того, чтобы полностью оградить себя от всего, так или иначе связанного с Россией, будет мало отказаться от газа. Главе киевского режима лучше всего будет навечно запереться в бункере и запретить поставлять себе различные продукты и одежду, к производству которых имеет отношение Россия», - отметил Хамитов.

Раскрыто месторасположение бункеров Зеленского

Он уточнил, что и в этом случае Зеленскому будет грозить опасность, поскольку никто не гарантирует, что украинский лидер не дышит воздухом, «который ветра принесли со стороны РФ».