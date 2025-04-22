Глава МИД Франции рассказал об отношении ЕС к пасхальному перемирию

Представители стран Европейского союза (ЕС) сочли «маркетинговой операцией» объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине. Об отношениии ЕС к временному прекращению огня на Пасху рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.

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«Операцией очарования, направленной на то, чтобы не дать президенту [США Дональду] Трампу проявить нетерпение и гнев», — пояснил Барро.

Ранее объявленное российской стороной пасхальное перемирие оценили в Китае. Так по мнению китайской газеты Global Times, перемирие было призвано для налаживания диалога по Украине между Москвой и Вашингтоном. Издание отметило, что перемирие вряд ли приведет к серьезному прогрессу в вопросе достижения мира и является скорее «тактическим жестом».

Объявленное президентом России пасхальное перемирие продлилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня уже перестал действовать и не продлевался.