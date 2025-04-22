Президент США Дональд Трамп пообещал представить свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней. Об этом сообщила газета The New York Post.

Американский лидер сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания российской юрисдикции над Крымским полуостровом.

«Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. Но у нас были очень хорошие встречи с Украиной и РФ», — отметил глава государства.

По его словам, Вашингтон «посмотрит», как дальше будут развиваться события.

На Западе раскрыли, почему Трамп хочет поладить с Россией

21 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что США призвали Украину пойти на уступки ради завершения вооруженного конфликта с РФ. В том числе американские власти заявили Киеву, что он должен отказаться от вступления в НАТО, и допустили признание российской юрисдикции над Крымом. Кроме того, Вашингтон предложил создать нейтральную территорию в районе Запорожской атомной электростанции и впоследствии передать ему контроль над этими землями.