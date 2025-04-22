Как может измениться политика Ватикана с выбором нового понтифика

Похороны папы Франциска состоятся в субботу в 10 утра по итальянскому времени. В церемонии прощания с понтификом, которая пройдет на площади Святого Петра, планируют принять участие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Аргентины Хавьер Милей, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также многие другие политические деятели и коронованные особы. Исторически сложилось так, что почти все папы были похоронены в ватиканских гротах под базиликой Святого Петра, но папа Франциск решил стать исключением. Понтифик попросил, чтобы его останки были захоронены за пределами Ватикана в папской базилике Святой Марии Маджоре. "Я прошу, чтобы моя могила была подготовлена в погребальной нише в боковом проходе между капеллой Паолины и капеллой Сфорца базилики <...>. Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений, с единственной надписью: Franciscus", - говорится в завещании. В тексте завещания также прописано, что расходы на захоронение будут покрыты за счет суммы, предоставленной благотворителем, которую Франциск заранее перевел базилике.

Уход папы Франциска знаменует конец его 12-летнего понтификата и начало переходного периода, известного как Sede Vacante (вакантного престола). На это время местоблюстителем Апостольского престола фактически становится кардинал-камерленго. Сейчас им является префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни, американский кардинал Кевин Фаррелл, объявивший о кончине понтифика. По расчетам итальянской прессы, конклав, негласная подготовка к которому шла еще с марта, когда папа Франциск находился в больнице, может состояться с 5 по 10 мая. От его исхода зависит, будет ли продолжен курс, который проводил Франциск на протяжение более 10 лет, либо Церковь пойдет по альтернативному пути.

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Папа Франциск назначил значительное число кардиналов-"пурпурных шапочек", разделяющих его взгляды, что может повлиять на выбор его преемника. Среди papabili (потенциальных кандидатов на папский трон) чаще всего называют в последние дни протеже Франциска, кардинала и спецпредставителя понтифика по урегулированию украинского конфликта Маттео Дзуппи. Однако нельзя не принимать во внимание, что в коллегии кардиналов представлены различные течения. Папа Франциск был известен своим прогрессивным подходом к социальным вопросам, акцентом на милосердии и инклюзивности, а также стремлением к реформам в церковном управлении. Однако консервативные круги внутри церкви, очевидно, будут добиваться возвращения к более традиционным доктринам и практикам.

Местные ватиканисты выделяют несколько сценариев развития событий. Согласно первому, следующий понтифик продолжит реформы, начатые папой Франциском. Однако в том случае, если кардиналы остановят выбор на консервативном кандидате, стоит ждать резких изменений, что может привести к напряженности внутри церкви. На папском престоле может оказаться понтифик, который будет стремиться к балансу между прогрессивными и консервативными взглядами, чтобы объединить различные течения.