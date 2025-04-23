Встреча глав МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины в Лондоне отложена

Встреча в Лондоне по мирному урегулированию украинского конфликта на уровне МИД между Великобританией, Францией, Германией и Украиной отложена, передаёт телеканал Sky News.

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Вместо переговоров глав МИД состоится встреча чиновников Великобритании, Франции, Германии, США и Украины.

В то же время предполагается, что глава МИД Украины Андрей Сибига всё же встретится в Лондоне с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Накануне стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон на переговоры по Украине.

Газета The New York Times писала, что Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления Владимира Зеленского о Крыме.