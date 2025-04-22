На Западе рассказали о «медовом месяце» Макрона и Мерца

Отношения Франции и ФРГ переживают расцвет после избрания будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленные европейские источники.

Французские и немецкие официальные лица восторженно говорят, что отношения между вступающим в должность канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном стали очень близки, поделились подробностями авторы публикации.

По словам собеседников издания, «как долго продлится медовый месяц» между политиками, будет зависеть от позиций Франции и Германии по ключевым вопросам.

Politico: Макрон нашел родственную немецкую душу в будущем канцлере ФРГ Мерце

Ранее в Париже прошли переговоры между представителями Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. По их завершении Макрон заявил, что обсуждения продолжатся на следующей неделе в Лондоне, на них будет идти речь о способах достижения прекращения огня, полного и прочного мира.