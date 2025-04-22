Во Франции предсказали революцию в США

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон считает, что повышение импортных пошлин Дональдом Трампом может вызвать рост цен и привести к масштабным социальным протестам в США.

Меланшон сделал заявление о последствиях тарифной политики Дональда Трампа, передает Le Figaro. По его мнению, введение новых пошлин может вызвать в Соединенных Штатах «революцию социального характера», поскольку американцы почувствуют значительный рост цен на товары. Меланшон подчеркнул, что «невозможно просто так ввести пошлины и ожидать восстановления промышленности и сельского хозяйства», добавив: «это может привести к серьезным социальным потрясениям».

Он отметил, что в США наблюдается политический сдвиг, связанный с возрождением левых настроений на фоне активности Берни Сандерса и Александры Окасио-Кортес. Среди его заявлений прозвучало: «Мистер Трамп, возможно, станет началом социальной революции в Соединенных Штатах Америки. Когда американцы осознают, что цены на все выросли, начнется серьезное недовольство».

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Меланшон также указал на кризис внутри Демократической партии, которая, по его словам, «утратила политическую значимость», и добавил, что последствия торговых решений Трампа отразятся и на Франции, усугубив социальные трудности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство американцев выступили против идеи третьего президентского срока для Дональда Трампа, Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за сокращения финансирования, а Белый дом опроверг появившиеся сообщения о поиске нового главы Пентагона.