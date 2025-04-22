Покои папы римского Франциска опечатали после его смерти

Покои скончавшегося папы римского Франциска опечатали после его смерти. Соответствующее видео опубликовала служба печати Святого престола.

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Об уходе из жизни папы римского стало известно 21 апреля в 8:35 по московскому времени. Он умер на 89-м году жизни. Причиной смерти понтифика мог стать инсульт.

Папа римский Франциск хотел, чтобы его похоронили в простой гробнице, без особых украшений, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Он писал, что свою жизнь и служение посвятил Богоматери. Именно поэтому его выбор пал на базилику, посвященную ей, куда понтифик приезжал молиться в начале и в конце каждого апостольского визита.

Ранее стало известно, что похороны папы римского будут отличаться от традиционных церемоний погребения глав Католической церкви. Тело понтифика не будет выставлено для почитания верующими, а церемония закрытия гроба будет отменена. Также сообщается, что папу римского похоронят в простом деревянном гробу, а не в традиционном тройном гробу.