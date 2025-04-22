Покои папы римского Франциска опечатали после его смерти
Покои скончавшегося папы римского Франциска опечатали после его смерти. Соответствующее видео опубликовала служба печати Святого престола.
Об уходе из жизни папы римского стало известно 21 апреля в 8:35 по московскому времени. Он умер на 89-м году жизни. Причиной смерти понтифика мог стать инсульт.
Папа римский Франциск хотел, чтобы его похоронили в простой гробнице, без особых украшений, в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Он писал, что свою жизнь и служение посвятил Богоматери. Именно поэтому его выбор пал на базилику, посвященную ей, куда понтифик приезжал молиться в начале и в конце каждого апостольского визита.
Ранее стало известно, что похороны папы римского будут отличаться от традиционных церемоний погребения глав Католической церкви. Тело понтифика не будет выставлено для почитания верующими, а церемония закрытия гроба будет отменена. Также сообщается, что папу римского похоронят в простом деревянном гробу, а не в традиционном тройном гробу.