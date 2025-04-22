Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет восстановить отношения с Российской Федерацией из-за ее природных богатств, пишет финский профессор Туомас Малинен в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Хозяин Белого дома стремится к нормализации отношений между Россией и США не только потому, что мир становится намного безопаснее, когда лидеры двух ядерных сверхдержав находятся в хороших отношениях, но и потому, что РФ — самая богатая страна на Земле, поделился своей точкой зрения эксперт. У Российской Федерации огромные запасы полезных ископаемых и самые большие претензии на Арктику, отметил Малинен.

Накануне Responsible Statecraft писал, что Соединенные Штаты могут предложить России снятие ограничительных мер и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине.

Трамп заявил, что Россия с ним не играет

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social 20 апреля заявил, что надеется на заключение сделки между Москвой и Киевом на этой неделе.