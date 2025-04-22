В США заявили о недостаточном опыте Хегсета для Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет не обладает достаточным опытом для руководства Пентагоном, заявил изданию Politico член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Дон Бэкон.

По словам Бэкона, изначально у него были большие опасения, так как Хегсет, несмотря на симпатию со стороны некоторых, не имел серьезного опыта для управления одной из крупнейших организаций в мире, передает ТАСС.

Бэкон также резко оценил очередную утечку информации из Пентагона относительно ударов по Йемену, назвав ее «неприемлемой» и подчеркнув, что не потерпел бы такого в случае собственного руководства страной.

Особое беспокойство у республиканцев вызвало использование Хегсетом частного устройства для передачи секретных данных. Бэкон отметил: «Он ведет себя так, как будто он выше закона, и это показывает, что он – дилетант».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом опроверг сообщения о начале поиска нового руководителя Министерства обороны США на замену Питу Хегсету, отметив поддержку действующего главы.