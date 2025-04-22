В Раде раскритиковали главу МИД Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига в течение месяца не появляется в Раде с докладом о ходе переговоров с Вашингтоном.

Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«А Сибигу мы так и не дождались через месяц в Раде, чтобы он нам сообщил хоть какие-то подробности (переговоров с США. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что встреча представителей стран Европы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоится в Лондоне 23 апреля.

Глава МИД Украины поделился итогами переговоров с «коалицией желающих»

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник заявляло, что украинскую делегацию возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак. Также в ее состав войдут министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.