Украина, вероятно, готова отказаться от 20% территорий, пока речь не дойдёт до признания «де-юре».

Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

«Чиновник заявил, что Украина, по всей видимости, «готова отказаться от 20% своей территории», если это будет считаться признанием территории «де-факто», а не «де-юре», — отметили в материале.

По словам источника, «де-факто» это значит, что киевский режим признает «оккупацию» этих территорий. Но Украина при этом не собирается отдавать их навсегда.

Он отметил, что киевские власти на переговорах с делегацией из США на прошлой неделе были особенно озабочены той частью соглашения, в которой будет указан территориальный вопрос.

В России высказались о готовности Киева отказаться территорий ради мира

Как ранее заметил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, американские власти считают, что Украине не нужны русскоязычные регионы.