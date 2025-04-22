Пока вы спали: неожиданная проблема Трампа и дата следующего «Оскара»

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Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета

Гарвардский университет подал иск на администрацию президента США Дональда Трампа. Учреждение требует признать незаконными действия по сокращению бюджета университета, пишет РИА Новости.

"Действия ответчиков угрожают академической независимости Гарварда и ставят под угрозу критически важные для спасения жизней и новаторские исследования, которые проводятся на его базе. И они являются частью попыток правительства наказать Гарвард за защиту своих конституционных прав", - говорится в иске.

Ранее стало известно, что администрация Трампа планирует лишить Гарвардский университет госфинансирования на еще один миллиард долларов на фоне отказа учебного заведения проводить перемены в кадровой и образовательной политике.

Глава ЕК заявила, что из желающих работать с ЕС образовалась очередь

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с Евросоюзом, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с нами", - заявила глава Еврокомиссии.

Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен в последние недели общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали "сильных, надежных партнеров".

Киноакадемия США рассказала, когда пройдет следующая церемония "Оскара"

Американская киноакадемия заявила, что следующая церемония кинопремии "Оскар" пройдет 15 марта 2026 года. Ее будет транслировать телеканал ABC, пишет РИА Новости.

"Совет управляющих Академии утвердил правила награждения и положения кампаний для 98-й церемонии вручения наград премии Академии... церемония вручения наград "Оскар" будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC в воскресенье, 15 марта 2026 года, в 19.00 по восточному времени (02.00 по времени мск - ред.)", - говорится в заявлении.

Победителей последней премии "Оскар" объявили 2 марта.

Трамп столкнулся с неожиданной проблемой

Рейтинг общественного одобрения президента США Дональда Трампа достиг исторического минимума в 42%. Примерно 59% опрошенных считает, что Америка теряет доверие на мировой арене, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Reuters.

"Около 42% респондентов шестидневного опроса одобрили работу Трампа на посту президента, по сравнению с 43%", — говорится в материале.

Отмечается, что сразу после инаугурации работу Трампа на посту президента США одобряли 47% опрошенных. В исследовании также говорится, что примерно 59% респондентов, в том числе треть республиканцев, согласились с тем, что Америка теряет доверие на мировой арене. Причиной послужила агрессивная политика главы Белого дома.

"Расплата наступит": в ЕС задумали удар ради Украины

Евросоюз может лишить Венгрию права голоса из-за ее жесткой позиции по Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Guardian.

"Государства-члены Европейского союза более серьезно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как использовать высшую ограничительную меру против Венгрии: лишение права голоса в соответствии со статьей 7 договора ЕС", — говорится в материале.

Отмечается, что идея пока находится на ранней стадии.