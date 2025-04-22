Советник Трампа раскритиковал работу Хегсета на посту главы Пентагона

Неназванный советник президента США Дональда Трампа заявил, что главе Пентагона Питу Хегсету не хватает способностей, чтобы успешно работать на этой должности. Об этом сообщает телеканал NewsNation.

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«У Пита Хегсета нет нужных навыков для того, чтобы быть успешным. Пит давно был проблемой, и он будет ей и дальше. Ему не хватает навыка управления. У него нет того характера, чтобы быть в этой должности», — сказал советник главы Белого дома.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

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В этот же день президент США Дональд Трамп выразил решительную поддержку кандидатуры Пита Хегсета на посту главы Пентагона. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, все военное ведомство «работает против» министра и тех изменений, которые он пытается проводить на посту.

Ранее представитель шефа Пентагона опроверг информацию об утечках секретных данных в чате Signal.