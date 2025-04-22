Подведены итоги первых трех месяцев президентства Трампа

Президент США Дональд Трамп за первые три месяца успел достичь много как во внешней, так и во внутренней политике, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он отметил действия американского лидера по реформам госаппарата и по урегулированию украинского конфликта.

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«Из того, чего он реально достиг, стоит указать масштабную перестройку госаппарата, серьезные реформы во внутренней политике, подчинение обеих палат. Что касается внешнего трека — это, безусловно, поддержка Израиля и прекращение финансирования Украины. Также стоит отметить перезагрузку американской политики на Ближнем Востоке, более детальный фокус на Китай. И, конечно, старт российско-американских и американо-украинских переговоров», — перечислил политолог.

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Заслуживающими внимание Асафов счел и попытки Трампа защитить американскую экономику путем тарифных войн, с помощью которых президент пытается добиться снижения внешних издержек и экспортного давления. Политолог заметил, что, хотя давать оценку политики главы США еще рано, его подход уже начал приносить свои плоды.

«Перестройка госаппарата, защита экономики, создание пространства для договоренностей — все это стоит записать в итоги первых трех месяцев Трампа. Конечно, он часто преувеличивает свои достижения, но итоги, по большей части, действительно, оптимистичны», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп рассказал о желающих отмены пошлин лидерах стран.