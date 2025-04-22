План американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине войдет в российские единые учебники по истории. Об этом ТАСС заявил один из авторов учебников, глава Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.

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По его словам, предпринимаемые Трампом «экстраординарные усилия» в попытке разумного урегулирования украинского конфликта и «удивительные преобразования» во внутренней политике США окажутся на страницах новых учебников истории России и всеобщей истории.

Украина поддержала мирный план Трампа

Мединский отметил, что не вправе комментировать проводимую Трампом политику, но подчеркнул, президент Соединенных Штатов точно вошел в историю.

21 апреля Трамп заявил, что последние встречи представителей Соединенных Штатов со своими коллегами из Российской Федерации и Украины были «очень хорошими».

В тот же день директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов заявил, что Россия ведет переговоры с США с учетом своих личных интересов, от результатов этого диалога пока не надо впадать «ни в эйфорию, ни в уныние».

Ранее сообщалось, что США намерены достичь прекращения огня на Украине в ближайшие недели.