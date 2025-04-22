Рогов сравнил идею Зеленского о перемирии с явкой с повинной

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о перемирии в небе является явкой с повинной. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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«На воре и шапка горит. Фактически это явка с повинной», — отметил он.

Рогов подчеркнул, что Зеленский, предлагая объявить перемирие в небе, фактически признал, что Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов. Кроме того, украинский президент своим заявлением признал факт того, что «его режим использует гражданскую инфраструктуру для военных целей», добавил Рогов.

Зеленский прокомментировал объявление Путиным пасхального перемирия

20 апреля Зеленский предложил договориться о запрете на использование дальнобойных дронов и ракет для ударов по территориям. Позже он заявил, что постоянное прекращение огня в зоне конфликта с Россией является возможным. Украинский лидер отметил, что во время Пасхи на отдельных участках фронта было тихо, а сигналы воздушной тревоги не звучали. Зеленский сказал, что Киев не отвергает возможность переговоров и предлагает не бить по гражданской инфраструктуре. По его словам, это могло бы стать «надежным шагом к устойчивому миру».

Ранее стало известно, сколько нарушений допущено со стороны ВСУ за время пасхального перемирия.