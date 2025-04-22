В США назвали основных кандидатов на пост папы римского

В качестве претендентов на пост папы римского есть шесть основных кандидатов, они представляют США, Италию, Шри-Ланку и страны Африки. Об этом сообщило издание New York Post (NYP).

В частности, одним из кандидатов является консерватор из Гвинеи Роберт Сара, критиковавший папу римского Франциска за поддержку однополых браков* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Другой представитель консервативного движения, итальянский прелат Пьетро Паролин, выступает за сотрудничество церкви с Китаем.

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Среди других претендентов значатся кардиналы из Франции и Филиппин Жан-Марк и Луис Тагле, прелат из Голландии Виллем Якоб Эйк и кардинал Малкольм Ранджит из Шри-Ланки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля состояние понтифика резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра, и их оповестили о «необходимости быть наготове». Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник. Понтифику было 88 лет.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.