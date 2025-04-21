Подсветку Колизея погасят вечером 22 апреля в знак траура по папе римскому Франциску

Подсветка римского Колизея будет погашена вечером 22 апреля в знак траура по папе римскому Франциску. Об этом сообщила пресс-служба итальянского Министерства культуры.

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Об уходе из жизни 89-летнего папы римского Франциска стало известно 21 апреля. Предварительной причиной смерти был назван инсульт. Вечером того же дня Ватикан подтвердил смерть от мозгового инсульта. В Сети опубликовали последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью.

По данным источника в Ватикане, похороны папы римского могут пройти в период с 25 по 27 апреля. При этом избрания нового главы Римско-католической церкви можно ожидать в течение двух-трех недель, считает тележурналист и эксперт по Ватикану дон Филиппо Ди Джакомо. По словам представителя Ватикана, Франциска похоронят в римской церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре), где и хотел быть погребенным сам понтифик.

Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с «Вечерней Москвой» среди прочего также объяснила символику чисел, связанных с судьбой последнего понтифика.