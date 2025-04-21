Трамп заявил, что вместе с супругой посетит похороны папы Франциска

Президент США Дональд Трамп рассказал, что вместе с супругой Меланией посетит похороны папы Римского Франциска в Риме. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Ватикане сообщили, что понтифик скончался утром в понедельник, 21 апреля, на 89-м году жизни, из-за «церебрального инсульта, комы, необратимого кардиоциркулярного коллапса».

В своем завещании он попросил похоронить его на территории базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме, в простой могиле, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus.

«Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что представлять Русскую православную церковь на похоронах папы Римского Франциска будет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.