У Украины было три варианта проведения внешней политики, из них она выбрала самый неудачный, пишет норвежский экс-дипломат Ян-Эйлерт Аскерей в статье для Steigan.

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По его словам, нет такой страны, которая могла бы вырваться из своего географического положения. Соответственно, каждому государству приходится делать тот или иной выбор.

Аскерей заметил, что в вышедшей ранее публикации стокгольмского военного эксперта Тормуда Хейера, сотрудника Национального университета обороны в Стокгольме, говорится о том, что Украина изначально встала перед сложным выбором.

В частности, республика могла присоединиться к России, или, напротив, проводить открытую антироссийскую политику. Кроме того, она могла попытаться пойти по третьему пути и в его рамках поддерживать оптимальные отношения как с Востоком, так и с Западом.

Аналитик подчеркнул, что Киев выбрал второй путь. Владимир Зеленский решил проводить антироссийскую политику не только во внешней политике, но и против этнических русских в плане языка, религии, политических прав и автономного статуса.

«Если Украина смирится с жесткой линией США и откажется от компромиссов с Россией, она будет разрушена», — предсказал в сентябре 2015 года американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

С этой точки зрения нынешний конфликт — во многом следствие провальной политики самой Украины и ее западных союзников, последствия сделанного ранее выбора, констатировал Аскерей.