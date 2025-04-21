Грузия намерена ужесточить законодательство в отношении релокантов

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» планирует ужесточить законодательство в отношении релокантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующий законопроект под названием «О международной защите» уже поступил в парламент Грузии, его рассмотрят в ближайшее время. Данные меры направлены на «усиление борьбы с нелегальной миграцией» и «совершенствование правил предоставления международной защиты». В случае принятия документа соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, в них обоих впервые появится пункт о выдворении иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в республику в качестве уголовного или административного наказания. Также будут увеличены штрафы для иностранцев, нарушающих правила пребывания на территории Грузии. Точная цифра пока не определена, но, ожидается, что она будет в десять раз больше нынешних сумм. Речь может идти о штрафах в две-три тысячи долларов.

Кроме того власти Грузии планируют ввести возможность ускоренного рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища с целью предотвращения злоупотреблений данной процедурой. Более того, вопрос о предоставлении убежища может быть рассмотрен непосредственно на границе, без допуска иностранца на территорию страны, если его въезд «представляет угрозу госбезопасности». Речь идет о том, что релоканта не пустят в Грузию, если это осложнит отношения Тбилиси с другими государствами и их правительствами. Обжаловать это решение будет невозможно.