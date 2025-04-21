Российские туристы сняли на видео огненный шар в небе над Дубаем

Российские туристы заметили в небе над Дубаем (ОАЭ) огненный шар. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Путешественники рассказали, что отдыхают в дубайском отеле Le Royal Méridien Beach Resort & SPA.

«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30–40 секунд. А затем он резко пропал», — уточнили туристы.

По их словам, звуков взрыва после этого не последовало, оперативные службы в ОАЭ также не передавали информацию о происшествиях.

Россияне предположили, что это мог быть сгорающий в земной атмосфере метеор.

Напомним, что 5 сентября 2020 года в 11:05 вечера жители Рас-эль-Хаймы (ОАЭ) заметили таинственный огненный шар, который направлялся с севера на юг.

Позже выяснилось, что это был спутник Starlink 40, который вошел в атмосферу. Аппарат был запущен 24 мая 2019 года и являлся частью спутниковой интернет-сети SpaceX.

В дальнейшем сошли с орбиты и сгорели еще несколько десятков спутников.