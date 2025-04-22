Несоблюдением Вооруженными силами Украины (ВСУ) перемирия на Пасху и моратория на удар по энергообъектам Киев показал свою недоговороспособность. Так перспективы переговоров оценил политолог Виталий Арьков в беседе с РИА Новости.

«Это заставило многих снять розовые очки. Как выяснилось, далеко не все подразделения ВСУ получили от Киева приказ о прекращении огня в один из главных христианских праздников, но даже и среди получивших его оказалось немало командиров, решивших проигнорировать», — оценил Арьков способность Украины к переговорам.

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По его словам, несмотря на словесную поддержку перемирия ВСУ продолжали наносить удары по территории России, в том числе западным оружием.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно длилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В Минобороны России сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.