Ватикан раскрыл причину смерти Папы Римского

Папа Римский Франциск умер от мозгового инсульта, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Согласно принятым традициям, смерть папы Римского должен подтвердить врач, а камерленго (кардинал, отвечающий за управление финансами Ватикана), объявить его место вакантным (sede vacante).

«Его Святейшество Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер в 7:35 утра 21.04.2025 в своих апартаментах в «Святой Марфе» (Ватикан) из-за церебрального инсульта, комы, необратимого кардиоциркулярного коллапса», — говорится в официальном медицинском заключении о смерти 88-летнего понтифика.

Врачи отметили, что коме предшествовал эпизод острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественные бронхоэктазы, повышенное артериальное давление.

В заключении также указано, что Франциск страдал диабетом второго типа.

Ранее сообщалось, что в Ватикане циркулируют слухи о том, что причиной смерти понтифика мог стать инсульт. Вместе с тем, официально версию не подтверждали, так как требовалось медицинское заключение.