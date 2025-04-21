Перстень Папы Римского уничтожат

Перстень Папы Римского Франциска, который был подарен ему в 2013 году при избрании, по традиции должен быть уничтожен после смерти. Раньше это делали специальным молотком.

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Об уничтожении перстня сообщает Daily Mail.

Папское кольцо вручается главе католической церкви во время инаугурации. Оно символизирует авторитет и власть в церкви, носится на безымянном пальце правой руки.

Со смертью Папы Римского кольцо должно быть уничтожено – это могут сделать в Пасхальный понедельник. Оно было изготовлено из позолоченного серебра, хотя обычно делалось из золота. Известно, что раньше перстень использовали в качестве печати для писем и личных документов.

Уничтожение кольца символизирует конец власти Папы. Церемония проходит после официального подтверждения смерти понтифика.

Позже вместо разбивания кольца молотком с помощью зубила на верхней части перстня делали глубокий крест – так произошло с кольцом Папы Бенедикта XVI в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в Колумбии статуя Девы Марии плакала за несколько дней до смерти Папы Римского.