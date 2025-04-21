После пасхального перемирия в порту Одессы возобновилась необычная активность

Подпольщики Николаева рассказали об очередной странной активности в порту Одессы. По словам координатора подполья Николаева Сергея Лебедева, вчера ночью из турецкого Asia Port ( рядом располагаются военные базы ) в порт Одессы прибыл 95-метровый контейнеровоз T MOON под флагом Панамы.

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Лебедев отметил, что за ночь T MOON был очень быстро разгружен и теперь к нему выстраивается очередь из фур-контейнеровозов, большинство из которых - с желтыми контейнерами MSC.

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Кроме того, в Карантинной гавани замечен еще один 100-метровый сухогруз UNI K компании NAV REK, на 9 причале (IMO:9159579).Он прибыл из порта Ларнака с Кипра.

Также, по данным подпольщиков, до воздушной тревоги пять катеров МО стояли на активном дежурстве в Нефтяной, Хлебной и Заводской гаванях.

Такая активность, по словам Лебедева, в порту Одессы бывает редко.