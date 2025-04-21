Великобритания обратилась с призывом к России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по завершении пасхального перемирия призвал Россию к полному прекращению огня на Украине.

Об этом со ссылкой на источник с Даунинг-стрит пишет газета The Standard.

«Великобритания поддерживает призывы Украины к России взять на себя обязательство о полном прекращении огня», — передал собеседник издания слова премьера.

Ранее член палаты лордов Великобритании лорд Ричард Балф заявил, что Украина должна быть готова к территориальным уступкам, чтобы урегулировать конфликт с Россией.