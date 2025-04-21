Белый дом отреагировал на сообщения СМИ о поиске нового шефа Пентагона

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала ложью публикацию NPR о том, что американские власти якобы ищут кандидата на пост главы Пентагона.

«Статья NPR является фейком, она основана на одном анонимном источнике, который, очевидно, не имеет представления, о чём говорит», — заявила она в X.

Ранее в NPR сообщили, что Белый дом начал заниматься поиском нового кандидата на пост главы Пентагона.

Журнал Politico писал, что глава Пентагона Пит Хегсет может уйти в отставку.

Президент США Дональд Трамп поддерживает главу Пентагона Пита Хегсета, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.