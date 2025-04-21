Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может приехать на похороны папы римского Франциска. Об вероятном визите пишут СМИ.

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— Президент Трамп может поехать на похороны скончавшегося папы Римского Франциска в Ватикан позже на этой неделе, — пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

Однако сам американский лидер на мероприятиях по случаю Пасхи в Белом доме заявил, что пока не знает, отправиться ли он на церемонию.

— Я пока не знаю. Сейчас мы это обсудим. Мне нужно проверить расписание, — сказал Трамп журналистам.

Франциска могут похоронить в период с пятницы, 25 апреля, по воскресенье, 27-го апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Ватикане. Кроме того, в церемонии может также принять участие высокая делегация Русской православной церкви.

Об уходе из жизни папы римского Франциска стало известно 21 апреля в 08:35 по московскому времени. Он умер на 89-м году жизни. Причиной смерти понтифика стал инсульт. Позже в Сети появилось последнее фото папы римского перед смертью — оно было сделано за семь часов до его смерти.