NYP: Трамп может приехать на похороны папы Римского

Вечерняя Москва

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может приехать на похороны папы римского Франциска. Об вероятном визите пишут СМИ.

Трамп может приехать на похороны папы Римского
© Вечерняя Москва
— Президент Трамп может поехать на похороны скончавшегося папы Римского Франциска в Ватикан позже на этой неделе, — пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

Однако сам американский лидер на мероприятиях по случаю Пасхи в Белом доме заявил, что пока не знает, отправиться ли он на церемонию.

— Я пока не знаю. Сейчас мы это обсудим. Мне нужно проверить расписание, — сказал Трамп журналистам.

Франциска могут похоронить в период с пятницы, 25 апреля, по воскресенье, 27-го апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Ватикане. Кроме того, в церемонии может также принять участие высокая делегация Русской православной церкви.

Об уходе из жизни папы римского Франциска стало известно 21 апреля в 08:35 по московскому времени. Он умер на 89-м году жизни. Причиной смерти понтифика стал инсульт. Позже в Сети появилось последнее фото папы римского перед смертью — оно было сделано за семь часов до его смерти.

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