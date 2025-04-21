В Раде раскрыли, что задумал Владимир Зеленский

Владимир Зеленский может заставить украинцев под угрозой мобилизации голосовать за него в случае проведения выборов президента во время конфликта, предположил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. Об этом пишет РИА Новости.

В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью известному журналисту Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.

«Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков», — пояснил Разумков.

Напомним, что срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Вместе с тем, выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

В апреле 2025 года Рада снова продлила срок действия военного положения на 90 дней, что исключает проведение выборов.